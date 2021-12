Novos radares de trânsito entram em funcionamento em Salvador

Os 60 novos radares de trânsito, instalados pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), começam a multar os motoristas nesta segunda-feira, 27, na capital baiana. Os equipamentos passam a funcionar sete meses após a suspensão da fiscalização.

De acordo com a Transalvador, os novos radares são mais modernos e eficientes e um mesmo equipamento possui duas funções, a de radar (controle de velocidade) e fotossensor (fiscalização de avanço de sinal), o que permite flagrar avanço de sinal vermelho, velocidade acima da permitida e parada na faixa de pedestres.

Para o condutor que avançar no sinal vermelho, será aplicada uma multa de R$ 191 e a perda de sete pontos na carteira de habilitação. Quem parar em cima da faixa de pedestres terá que pagar R$ 85 e será penalizado com três pontos na carteira.

Já para quem trafegar com a velocidade acima da permitida na via, a multa varia. O motorista que estiver com 20% a mais da valocidade permitida pagará multa de R$ 85 e perderá três pontos na carteira. Quem estiver com a velocidade entre 20% e 50% a mais da permitida pagará R$ 127 e perderá cinco pontos. Já quem trafegar acima de 50% da velocidade permitida desembolsará o valor de R$ 573 e perderá sete pontos na habilitação.



Ainda segundo o órgão, os equipamentos são também instrumento de melhoria da mobilidade urbana, pois fornecem dados estatísticos à Transalvador, como quantidade de veículos que passam nas vias nos mais variados horários e até o tipo de veículo - moto, automóvel, caminhão, ônibus.

Além disso, os novos radares têm um alcance superior aos equipamentos anteriores, não permitindo que os motoristas façam o jogo de "acelera-e-diminui" antes que os veículos passem pelos equipamentos.



Confira abaixo a localização e o controle da velocidade dos novos radares:



1 - Avenida Dendezeiros do Bonfim, Hospital Santo Antônio, 60km



2 - Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Conjunto Nova Primavera, 60km



3 - Avenida Afrânio Peixoto, Conjunto Nova Primavera, 60km



4 - Avenida Afrânio Peixoto, Andrade Materiais de Construção, 60km



5 - Avenida Afrânio Peixoto, Azurra, 60km



6 - Avenida Centenário, Hospital Santo Amaro, 70km



7 - Avenida Centenário, Hospital Santo Amaro, Túnel Teodoro Sampaio, 70km



8 - Avenida Afrânio Peixoto, 1ª Travessa dos Coqueiros, 60km



9 - Avenida Reitor Miguel Calmon, EA-UFBA, Garibaldi, 70km



10 - Avenida Reitor Miguel Calmon, FAMEB, Avenida Lafayete Coutinho, 70km



11 - Rua Silveira Martins, Col. Francisco da C. Menezes, Saboeiro, 50km



12 - Rua Silveira Martins, Col. Francisco da C. Menezes, UNEB, 50km



13 - Avenida Octávio Mangabeira, Posto Plakinha, 70km



14 - Rua Silveira Martins, Igreja Evangélica, UNEB, 50km



15 - Rua Silveira Martins, Colégio Rio Branco, UNEB, 50km



16 - Avenida Professor Pinto de Aguiar, UCSAL, 70km



17 - Avenida Professor Pinto de Aguiar , UCSAL, sentido Avenida Luís Viana (Paralela), 70km



18 - Avenida Anita Garibaldi, Colégio Evaristo da Veiga, 70km



19 - Avenida Anita Garibaldi, Colégio Evaristo da Veiga, 70km



20 - Avenida Jequitaia, Órfãos de São Joaquim, 60km



21 - Avenida Reitor Miguel Calmon, Posto BR, Campo Grande, 70km



22 - Avenida Juracy Magalhães Júnior, Cidade Jardim, 70km



23 - Avenida Dorival Caymmi, Bompreço, 60km



24 - Avenida Dorival Caymmi, Bompreço, 60km



25 - Avenida Amaralina, Rua do Balneário, 60km



26 - Avenida Vasco da Gama, Ladeira do Pepino, 70km



27 - Avenida Antônio Carlos Magalhães, Complexo Odonto-Médico, 70km



28 - Avenida Vale dos Barris, Praça Dr. João Mangabeira (Rótula dos Barris), 60km



29 - Avenida São Cristóvão, Colégio Helena Matheus, 60km



30 - Avenida São Cristóvão, Colégio Helena Matheus, 60km



31 - Avenida Antônio Carlos Magalhães, DETRAN, 70km



32 - Avenida Octávio Mangabeira, Jardim dos Namorados, 70km



33 - Rua Cons. Pedro Luiz, Rua Vieira Lopes, Avenida Vasco da Gama, 60km



34 - Avenida Eng. Oscar Pontes, Feira de São Joaquim, 60km



35 - Avenida Centenário, Praça Dr. João Mangabeira (Rótula dos Barris), 70km



36 - Avenida Octávio Mangabeira, Alah Mar Hotel, 70km



37 - Avenida Octávio Mangabeira, Alah Mar Hotel, 70km



38 - Avenida São Rafael, Hospital São Rafael, 60km



39 - Avenida São Rafael, Hospital São Rafael, 60km



40 - Avenida Antônio Carlos Magalhães, McDonald´s, 70km



41 - Avenida Antônio Carlos Magalhães, Kia Motors, 70km



42 - Corredor da Lapinha, Rua Campos França, Liberdade, 50km



43 - Estrada da Liberdade, Esc. Mun. Pirajá da Silva, Lg. Lapinha, 50km



44 - Avenida Tancredo Neves, Madeireira Brotas, 60km



45 - Marginal da Avenida Tancredo Neves, Madeireira Brotas, 60km



46 - Avenida Vasco da Gama, Cj. Santa Madalena, 70km



47 - Avenida Barros Reis, próximo à Rua Jaqueira do Carneiro, Retiro, 60km



48 - Avenida Barros Reis, próximo à Avenida Oliveira, 60km



49 - Avenida Eng. Oscar Pontes, Polícia Federal, 60km



50 - Avenida Luís Viana (Paralela), Posto 3,80km



51 - Rua Oswaldo Cruz, sentido Ondina, 70km



52 - Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Igreja Universal, 60km



53 - Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), 60km



54 - Avenida Vasco da Gama, Vasco Imports, 70km



55 - Avenida Vasco da Gama, Igreja Presbiteriana, 70km



56 - Avenida Octavio Mangabeira, Praia dos Artistas, 70km



57 - Avenida Octavio Mangabeira, Sesc Piatã, 70km



58 - Avenida ACM, entrada Parque da Cidade, 70km



59 - Avenida Prof. Manuel Ribeiro, Escola Pingo de Gente, 70km



60 - Avenida São Rafael, Shopping Ponto Alto, 60km







