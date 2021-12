Novos policiais reforçam a segurança baiana

A polícia militar formou 706 novos soldados nessa sexta-feira, 21. A formatura foi realizada na Vila Militar do Bonfim, no Dendezeiros, e contou com a participação do governador Jaques Wagner. Ao todo, foram formados 618 policiais e 88 bombeiros que farão parte do contigente de mais de 32 mil policiais militares em todo o estado. Participaram ainda da solenidade, o delegado-geral da Polícia Civil, Joselito Bispo, e o cardeal dom Geraldo Majella.

O novo efetivo vai atuar em Salvador, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Feira de Santana, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Guanambi, Jequié e Barreiras. Os novos policiais cumpriram nove meses de aula e passam a exercer a função imediatamente.

Segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública (SSP), estão sendo tomadas medidas que aliam capacitação a tecnologia, como a renovação de viaturas e a aquisição de mais um helicóptero para o Grupamento Aéreo (Graer).

Demanda para o verão - A recomposição do efetivo no Verão integra o planejamento de ampliação dos quadros da SSP. O governador afirmou que os concursos continuarão sendo realizados, de acordo com a capacidade orçamentária, voltados para as polícias Militar, Civil e Técnica.

“Para combater o tráfico de drogas e o crime em geral, vamos trabalhar com base num tripé estabelecido pelo governo, que envolve melhoria de infraestrutura, ampliação e qualificação e adoção de novas tecnologias na área de inteligência. Tudo com a finalidade de oferecer a segurança que o povo baiano merece”, disse Wagner.

Para o novo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, “Toda e qualquer técnica precisa contar com a força humana. O plano de segurança para o verão e o Carnaval sempre é reforçado para garantir uma estada tranquila para baianos e turistas em Salvador e no interior”.

Mais de 50% da nova turma tem indicativo de nível superior. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nilton Mascarenhas, essa bagagem cultural dos novos profissionais reflete uma aproximação ainda maior com a comunidade. “Esses homens e mulheres vão oxigenar os mais experientes na busca incansável de colocar em prática os conceitos absorvidos sobre direitos humanos, gerenciamento de crises, educação para as relações étnico-raciais e de gênero”.

*As informações são da Agecom

