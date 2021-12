Novos médicos são convocados para unidades de saúde de Salvador

Três novos médicos, aprovados em concurso público para atuação na rede municipal da Saúde, serão convocados para compor as equipes das unidades básicas e unidades de saúde da família do município. Na quinta-feira, 21, será publicado no Diário Oficial do Município a convocação dos médicos para atuação imediata nos postos da capital.

Com a nova convocação, sobe para 288 o número de médicos chamados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) somente em 2019, tanto por concurso, chamamento público e Reda. Apesar dos esforços da gestão para contratação dos profissionais, a rede básica da capital ainda apresenta um déficit de 60 médicos, atualmente.

Os convocados deverão se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Gestão, nos Barris, no prazo de 15 dias corridos da data da publicação, das 08h30 11h30 e das 13h30 às 16h. Para assinatura dos contratos os candidatos deverão apresentar carteira de identidade, CPF, Pis/Pasep, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de votação na última eleição e comprovante de residência, dentre outros documentos.

