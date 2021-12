Novos leitos e aparelhos ampliam atendimento no Hospital Roberto Santos

Oito leitos de recuperação pós-anestésica e uma máquina de exames vasculares (angiógrafo) e de neurorradiologia foram entregues, nesta quarta-feira, 20, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, em Salvador. A ampliação do setor de hemodinâmica custou R$ 1,42 milhão.

A expectativa é que haja aumento de produtividade de 130% nos procedimentos de hemodinâmica. Até então, o hospital contava com apenas um angiógrafo.

São atendidos no setor pacientes que sofrem acidente vascular cerebral (AVC), infarto do miocárdio, doenças oclusivas nas artérias, aneurisma cerebral e outros. Com a ampliação, o número de atendimentos mensais deve aumentar de 100 para 300. Durante o ano de 2017, foram realizados cerca de 800 procedimentos de alta complexidade.

O governador Rui Costa também autorizou obras de adequação da emergência pediátrica e a implantação de três salas de Day Hospital, que vai atender 900 pacientes por mês. Dentre os procedimentos estão retiradas de nódulos, vasectomia e biópsias. A conclusão está prevista para abril de 2018. Nos próximos dias, será lançada a licitação para a reforma da emergência do hospital, que deve custar cerca de R$ 1,7 milhão.

“Procedimentos como a localização do aneurisma, agora podem ser realizados. Com os leitos, as pessoas podem ficar em repouso por algum tempo, depois voltam para as unidades de onde vieram ou vão para a terapia intensiva. Assim, desafogamos outras áreas do hospital”, diz o diretor-geral do HGRS, José Admirson.

O coordenador do setor de hemodinâmica, Gustavo Domingues, destaca que a demanda no hospital é grande. “Agora, poderemos suprir a demanda interna e da rede de saúde”, explica.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo