Novos ferries só operam após a Páscoa

Está prevista para a segunda quinzena de abril a chegada das duas novas embarcações adquiridas na Europa pelo estado para reforçar o sistema ferryboat na travessia Salvador-Ilha de Itaparica.



Como após a atracação em Salvador, por volta de 20 de abril, as embarcações ainda serão vistoriadas por cerca de uma semana, para só então começar a operar, a população que utiliza o serviço não contará com o reforço da frota nos feriados da Semana Santa (17 a 20 de abril) e Tiradentes (21 de abril).

Ou seja: prenúncio de mais transtornos para quem utilizar o sistema no período.

Os dois ferries foram adquiridos na Grécia por R$ 57 milhões e devem sair do país de origem entre os dias 15 e 20 de março, após autorização do Tribunal Marítimo da Grécia. A previsão é que os dois levem até um mês para chegar à capital baiana.

De acordo com o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Otto Alencar, a chegada dos ferries está condicionada, ainda, a variações meteorológicas.



"Caminho longo"



"O caminho é longo e o mar é revolto, então não dá para precisar o dia. Se tudo correr dentro do previsto, elas devem chegar no dia 20 de abril", afirmou Otto.



Segundo ele, técnicos gregos vão acompanhar, durante quatro meses, a operação dos barcos. "Uma tripulação grega também chegará para oferecer todo treinamento necessário aos operadores locais. Os barcos são completamente adaptados às normas brasileiras, mas será necessário treinamento específico", explicou.

Juntas, as duas novas embarcações aumentarão em cerca 75% o embarque de passageiros no sistema. Uma delas, a de modelo Theologos - V, tem capacidade para transportar 212 carros, sendo 12 caminhões. A outra, Panagiotis - D, comporta 168 carros e 18 caminhões.



Capacidades



Entre os sete ferries que operam no sistema atualmente, os que têm maior capacidade para embarque de veículos são Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Jr., que levam, cada, 90 carros.

Na opinião de Otto, os dois novos barcos ainda não serão suficientes para atender completamente à grande demanda de passageiros.

No entanto, segundo o gestor, representam o início da renovação da frota marítima da travessia.

"Lamento que no Brasil não sejam fabricados ferries para pronta entrega", lamentou, acrescentando que "isso dificulta que o estado adquira mais meios de transporte e que a população seja beneficiada por esse serviço".

Ele garantiu que não haverá mais adiamento para o início da operação.

"É uma demanda urgente. Torcemos para que as embarcações cheguem em plenas condições para operação imediata", finalizou o vice-governador.

