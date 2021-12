Novos ferries entram em operação no domingo, diz Wagner

Entram em operação no próximo domingo, 28, as duas novas embarcações do sistema ferryboat - Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares. A informação foi confirmada pelo governador Jaques Wagner na manhã desta segunda-feira, 22, durante entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record.

Em reportagem publicada pelo A TARDE, a assessoria de comunicação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba) afirmou que os ferries estavam em fase de testes e não havia previsão começarem a operar.

A cerimônia de inauguração acontece no Terminal de São Joaquim, em Salvador, com a presença do governador, que fará a viagem inaugural com destino à Ilha de Itaparica em uma das embarcações.

O início desses testes, um tipo de operação assistida, se deu na última terça-feira. No dia seguinte, a Agerba divulgou a previsão de que a fase experimental terminaria em quatro ou cinco dias, dando lugar à operação comercial.

Até a tarde deste domingo, 21, no entanto, as duas embarcações sequer haviam sido entregues à Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema.

