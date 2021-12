Novos ferries devem operar na próxima semana

As embarcações Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, que vão reforçar o sistema ferrybot de Salvador, estão previstas para entrar em funcionamento na próxima semana. A data, no entanto, ainda não foi divulgada.

Atualmente, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), os ferreis passam por testes, como o de peso.

Só após esta fase (de testes), é que os equipamentos poderão funcionar para o público. Na próxima quinta-feira, 18, terá uma reunião para determinar o dia exato para uso das embarcações pela população.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Agerba, as embarcações - que custaram em R$ 54,9 milhões - já saíram da base do Porto de Aratu, onde passaram por inspeção.

Treinamento

Os ferries Caymmi e Zumbi irão carregar duas tripulações durante 120 dias. Neste período, a equipe local vai ser treinada por oficiais de Cabo Verde, que conduzem os ferries desde a saída da Grécia, no último dia 8 de junho.

Com a chegada dos dois novos reforços, o sistema passará a operar com as nove embarcações. Com isso, a capacidade do serviço vai saltar de 4.920 para 8.020 pedestres e de 450 para 762 veículos.

Juntos, os barcos Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares têm capacidade para 312 veículos e 3.100 pedestres. Já todos os outros sete ferries, juntos, carregam 450 carros e 4.920 pedestres.

As embarcações possuem entrada para os dois lados, facilitando a embarque de passeiros e veículos. O tempo de viagem é de aproximadamente 35 minutos, dez a menos do que os demais ferries já em operação.

