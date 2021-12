Novos ferries começam a passar por vistorias técnicas hoje

As duas novas embarcações do sistema ferryboat, Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, que chegaram nesta segunda-feira, 18, em Salvador, começam a passar nesta terça, 19, por vistorias obrigatórias em área próxima ao Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. A expectativa na Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) é de que entrem em operação em até 20 dias.

Entre os processos pelos quais os ferries vão passar antes de começar a funcionar, está a visita de técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Receita Federal. Depois, seguem para a Base Naval de Aratu (Simões Filho), onde passarão por mais inspeções.

Será feito, por exemplo, um teste para avaliar a capacidade de inclinação dos ferries. Além disso, exigências técnicas internacionais adotadas durante a viagem serão substituídas por padrões adotados no Brasil.

Treinamento

Caymmi e Zumbi vão carregar duas tripulações durante 120 dias. Neste período, a equipe local vai ser treinada por oficiais de Cabo Verde, que conduzem os ferries desde a saída da Grécia, no último dia 8 de junho.

Com a chegada dos dois novos reforços e a reincorporação do ferry Rio Paraguaçu, daqui a 15 dias (previsão da Internacional Marítima), o sistema ferryboat passará a operar com as nove embarcações que o compõem. Assim, de acordo com o titular da Seinfra, Marcus Cavalcanti, os dois ferries que ainda não tiveram os motores trocados (Agenor Gordilho e Pinheiro) poderão ser afastadas, para manutenção.

Zumbi e Caymmi são a apostas do governo do estado para resolver o problema histórico deste sistema de transporte. Segundo Cavalcanti, "o sistema está sendo estruturado com esse objetivo". Com as nove embarcações funcionando, a capacidade do serviço vai saltar de 4.920 para 8.020 pedestres e de 450 para 762 veículos.

Juntos, os barcos Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares têm capacidade para 312 veículos e 3.100 pedestres. Já todos os outros sete ferries, juntos, carregam 450 carros e 4.920 pedestres.

Além das obras que já foram feitas para possibilitar uma operação ampliada, a Internacional Marítima tem um prazo de oito meses para requalificar os terminais de São Joaquim (Salvador) e de Bom Despacho (Itaparica).

Entre os serviços a serem feitos, está o reordenamento de barracas na área de espera e a ampliação da entrada, da saída e do espaço destinados para carros nos terminais.

Prevenção

As primeiras pessoas a embarcar serão agentes da Anvisa, pois houve atracação em Dakar, capital de Senegal (na África), sendo preciso analisar se há foco do vírus ebola. Marcus Cavalcanti adiantou que a possibilidade de transmissão da doença (que virou epidemia na África) é quase inexistente. Os tripulantes não desembarcaram em Dakar e não há registro de ebola na capital senegalesa.

* Colaborou Luan Santos

adblock ativo