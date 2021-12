Novos buracos surgem em vias recém-inauguradas em Salvador

Inauguradas, recentemente, pela Prefeitura do Salvador, a Via Exclusiva da Vasco da Gama, a Rua Nilo Peçanha e a Via Marginal (sentido Centro), na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), próximo ao Condomínio Amazônia, já apresentam problemas no asfalto.

A equipe de reportagem de A TARDE constatou a existência de buracos no canteiro da Via Exclusiva para ônibus, inaugurada em março deste ano.

Conforme o secretário Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, o problema pode ter sido ocasionado por uma obra de remanejamento de ponto de ônibus que está sendo realizada no local. "Quando finalizarmos a obra, faremos todos os reparos", justificou Fontana.

Desgaste semelhante ocorreu na Rua Nilo Peçanha - na Baixa do Fiscal -, liberada para tráfego em 25 de maio, após obra de requalificação. O asfalto apresentou problemas em menos de um mês de inauguração e passou por reparos emergenciais.

"O erro ocorreu na colocação do asfalto. Exoneramos o gerente de obras civis, Juan Cordeiro, e suspendemos o pagamento à Pejota Construções e Terraplanagem LTDA, responsável pelo serviço", explicou o secretário.

Já a Avenida Marginal, na Paralela, passa por recapeamento asfáltico para reparar os buracos. A Assessoria Geral de Salvador (Agecom) informou, entretanto, que a pista é antiga e que apenas passou por um processo de alargamento.

