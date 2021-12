Novo viaduto ligará BR-324 e Av. Luis Eduardo Magalhães

O governador Jaques Wagner assinou nesta terça, 23, a ordem de serviço para o início da construção do viaduto que ligará a BR-324 à Avenida Luís Eduardo Magalhães no bairro do Retiro, nos dois sentidos.

A expectativa do governo é que a obra diminua o fluxo de carros na região do Iguatemi, pois quem está na BR-324 e quer ir para a Paralela não vai precisar passar pela região, também é uma alternativa para quem está na Paralela e quer ir para o centro.

Além do viaduto serão também construídas ligações com o terminal de integração de ônibus do Retiro. O custo da obra é de R$ 7 milhões. A previsão é de que a obra seja concluída em seis meses.

Quem também esteve presente na assinatura foi o Prefeito de Salavdor ACM Neto e o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro.

adblock ativo