Novo viaduto do Imbuí vai facilitar acesso ao centro

Uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 18, marcou a inauguração do segundo viaduto do Complexo Viário Imbuí-Narandiba, denominado Governador Eduardo Campos - em homenagem ao candidato à presidência da República, morto na última quarta-feira, 13 -, e da via marginal que liga a avenida Luís Eduardo Magalhães ao bairro. A solenidade contou com a presença do governador Jaques Wagner e o trânsito de veículos foi liberado por volta de 9h.

O novo viaduto possui 380 metros de extensão, duas faixas no mesmo sentido, além de sinalização e iluminação. Ele vai ligar a saída do Imbuí à pista da avenida Paralela no sentido aeroporto-centro, permitindo que condutores que trafegam pelo bairro em direção ao centro da cidade possam utilizar o trecho e evitem o retorno nas proximidades do supermercado Extra.

Outro acesso que será entregue nesta segunda é a via marginal que liga a descida do viaduto da avenida Luís Eduardo Magalhães à entrada do Imbuí. A nova via, que continua até o supermercado Extra, possui três faixas, sinalização vertical e horizontal, além de iluminação.

A região já havia recebido um novo viaduto, há cerca de dois meses, que liga o Imbuí a Narandiba, e vai ganhar uma nova via, ligando a avenida Luís Eduardo ao Stiep e Boca do Rio.

As obras são de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e contaram com o investimento de R$ 95 milhões dos governos estadual e federal.

adblock ativo