Novo viaduto desafogará o trânsito na área de Pirajá

O trânsito no entorno da Estação Pirajá e da Estrada de Campinas, na capital baiana, conta um novo viaduto sobre a BR-324 a partir desta quinta-feira, 24.

A entrega do equipamento, que representa uma promessa de fluidez no tráfego da região, foi feita na manhã desta quinta, com a presença do governador Rui Costa, que também inaugurou as duas alças de acesso.

As obras integram o conjunto de intervenções realizadas pelo governo estadual, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), para implantação da Linha Azul - o corredor transversal à avenida Paralela que liga a região de Patamares/Pituaçu ao bairro do Lobato.

Estudos realizados na região revelam que mais de mil veículos devem trafegar a cada hora pelo local nos momentos considerados de pico.

O novo viaduto possui extensão de 59 metros e as alças de acesso totalizam 690 metros. Uma delas, no sentido São Caetano/Estação Pirajá, tem duas faixas de tráfego e a outra, no sentido BR-324/Pirajá, possui três.

Interligação

"As alças interligam a rodovia federal às demais vias existentes nas imediações da Estrada de Campinas de Pirajá e do acesso ao terminal/estação, beneficiando a integração ônibus x metrô e melhorando o trânsito sobremaneira", explica o diretor de Obras Estruturantes da Conder, Sérgio Silva.

O novo viaduto foi construído ao lado do antigo, que funcionava em sentido duplo e, agora, passa a funcionar em sentido único (Estação Pirajá x Estrada de Campinas).

O investimento realizado na execução dos serviços de implantação do elevado e das alças foi de R$ 7,8 milhões. Os trabalhos incluíram terraplanagem, drenagem, meio-fio e passeios, pavimentação asfáltica, instalação de semáforos, iluminação pública e urbanização da área.

