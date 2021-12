Novo trecho revitalizado na Barra é entregue neste sábado

Mais um trecho da requalificação da orla da Barra foi entregue neste sábado, 16, pela prefeitura. A área compreende o espaço entre o Forte de Santa Maria e o Porto da Barra.

A Transalvador lembra que prossegue a proibição do trânsito de veículos na região do Porto da Barra, dentro do conceito de compartilhamento e para dar mais espaço e conforto aos pedestres.

A exceção é para os moradores. As obras estão em fase de ajustes nas praças Patriarca da Independência (Praça dos Tamarineiros), na rua Barão de Sergy e área próxima ao Farol da Barra. O paisagismo e mobiliário urbano serão implantados até o próximo dia 22, na inauguração oficial da Nova Barra.

Evento

A programação de inauguração da nova orla da Barra terá início às 16h, com uma caminhada do Porto ao Largo do Farol da Barra. Em seguida, começa a Feira Gastronômica no Porto da Barra e a Feira de Artesanato no Farol da Barra, que abrigará também a abertura da roda gigante.

O ponto alto será às 18h, com a realização do show Todos Cantam SSA, com programação artística do músico Ivan Huol e do diretor teatral Gil Vicente em um palco no Farol da Barra.

Serão reunidas oito atrações, tendo como base a banda Jam no MAM, com repertório em homenagem a Salvador: Vânia Abreu, Baby do Brasil, Márcia Short, Fafá de Belém, Mariene de Castro, Antônio Carlos e Jocafi, Armandinho e Gerônimo.

Também no dia 22 será entregue a nova sinalização para pedestres, letreiro Salvador com tema de elementos que caracterizam o bairro e exposição de fotos antigas do local na área que será inaugurada.

No dia 23, será realizado o Passeio Ciclístico do Farol da Barra, às 8h; além da continuidade das feiras e apresentação do Bando de Teatro Olodum no palco do Farol da Barra, às 18h.

Já no dia 24, será realizado o Cortejo Infantil com Microtrio com partida em frente ao Barracenter, às 9h; oficina de pipas e apresentação do Grupo Quabales e show infantil, às 11h, no Farol da Barra.

