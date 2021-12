Novo trecho faz fluxo do metrô crescer 40%

Moradora de Valéria, bairro que margeia a BR-324, a aposentada Elci de Paula, de 60 anos, fez nesta sexta-feira, 16, sua primeira viagem na Linha 2 do metrô. Assim como ela, a demanda de passageiros no trecho Acesso Norte/Detran/Rodoviária fez o fluxo de usuários dos trens crescer 40%.

Somado o fluxo da Linha 1 (Pirajá-Lapa) com o da Linha 2 – prevista para ligar Salvador a Lauro de Freitas, na região metropolitana –, o metrô agora recebe cerca de 75 mil passageiros por dia. A conclusão do trecho para a cidade vizinha deve ser concluída até o final de 2017.

De acordo com o gestor de atendimento da CCR Metrô Bahia, Hamilton Trindade, mais quatro estações da Linha 2 estão no cronograma para ficar prontas ainda no primeiro semestre do ano que vem: Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. Segundo ele, cerca de 80% das obras das 12 estações que perfazem o trajeto da Linha 2 já estão concluídas.

Demanda

Trindade avalia que o crescimento no número de passageiros está relacionado à localização das novas estações, que estão próximas a uma região com intensa movimentação de pessoas e vários estabelecimentos comerciais. “Além disso, o metrô tem uma previsibilidade de horário, o que faz as pessoas optarem por esse transporte, em detrimento do carro ou ônibus”, diz.

Ainda de acordo com o gestor, à medida em que as obras da Linha 2 forem concluídas, a CCR Metrô poderá atender um fluxo diário de aproximadamente 700 mil pessoas. “Cada trem comporta mil pessoas. Nos períodos de maior pico, a média será de 80 mil passageiros por hora”, calcula.

A caminho do shopping, dona Elci comemorou o fato de pegar três conduções pelo preço de uma, devido à integração entre diferentes modais. Primeiro, pegou um ônibus próximo de casa até a Estação Pirajá. De lá, seguiu de metrô até o Acesso Norte, onde fez a baldeação para a Rodoviária.

“Pegamos três transportes, mas pagamos apenas uma passagem, cada”, comemorou, enquanto aguardava com a sobrinha.

“O ônibus para a Rodoviária só passa lá até as 9h. Depois seria muita contramão, além do tempo no trânsito. Metrô é comodidade”, avaliou a usuária.

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, atualmente, 253 linhas de ônibus urbanos estão integradas aos trens, 44 delas com a Linha 2. Já as linhas metropolitanas totalizam 19 itinerários, com integração de três horas, na sequência metrô-ônibus e ônibus-metrô.

O cartão do metrô é aceito nas linhas metropolitanas e urbanas de ônibus. Já o metrô aceita o SalvadorCard e o Metropasse.

A CCR informa que as obras da passarela do Detran deverão ser concluídas em março do ano que vem. Já a da Rodoviária deve ficar pronta no primeiro semestre.

