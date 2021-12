Novo terminal rodoviário irá formar maior complexo de integração do Norte-Nordeste

O novo terminal rodoviário de Salvador, que vai será instalado nas proximidades da rótula de Águas Claras, entre a BR-324 e a avenida 29 de Março, deve ocupar área de 70 mil m² e, somado ao terminal de ônibus urbanos e metropolitanos e estação do metrô, será formado o maior complexo de integração do Norte/Nordeste com área de 200 mil m². O investimento vai ser de cerca de R$ 200 milhões.

O metrô terá um novo trecho que vai sair da Estação Pirajá, passando pela Brasilgás chegando até Águas Claras, com 5,5 quilômetros, conforme informações da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra). Também será destinado um espaço para comércio com lojas e restaurantes.

A estimativa para a licitação, assim como a previsão de início e término de obras, serão divulgadas, na manhã de hoje, durante audiência pública no auditório da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Atual terminal que funciona na região do Shopping da Bahia | Foto: Alessandra Lori | Ag. A TARDE

Acesso

Charlene Silva, 35 anos, usuária do terminal rodoviário, afirma que o atual local precisa de melhoras, entretanto, acredita que a mudança de lugar vai dificultar o acesso. "Acho muito distante, porque onde está atualmente é um ponto onde todos transitam, têm comércios, shoppings, é fácil de chegar", justifica.

Já a Agerba, afirma que sua localização vai facilitar o deslocamento dos passageiros "por meio de diversos modais de transporte", fazendo do terminal uma grande estação de integração.

O novo equipamento será administrado pela empresa ganhadora da concorrência pública que, após assumir o terminal, deve operar e explorar comercialmente sua área e serviços. Após o início da operação, estima-se que devem passar pelo terminal, aproximadamente, 39 mil passageiros por dia.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

