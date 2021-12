Novo terminal de Pirajá será inaugurado na quinta-feira, 4

O novo terminal de ônibus de Pirajá será inaugurado na manhã desta quinta-feira, 4, em cerimônia com o governador Rui Costa. A estação foi reformada e contará com integração com o metrô.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o terminal agora conta com 32 baias de ônibus e três plataformas de embarque em 16 mil m². A ligação com a estação de metrô é feita por duas passarelas, duas escadas rolantes e elevador.

A Sedur afirmou também que 41 linhas que param atualmente na Plataforma C serão realocadas para novos pontos. As mudanças foram antecipadas para a quarta-feira, 3, antes da inauguração, portanto. Já nesta terça-feira, 2, o terminal estará sinalizado com as novas paradas de ônibus.

O terminal de ônibus de Pirajá é o segundo em movimentação de transbordo em Salvador, atrás apenas da Estação da Lapa, com cerca de 130 mil passageiros por dia. O investimento para a reforma foi de R$ 22 milhões.

Veja tabela de linhas que sofrerão alterações em Pirajá:

