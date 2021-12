Novo Terminal de Ônibus Pituaçu tem baixo fluxo de usuários

O primeiro dia útil do Terminal de Ônibus Pituaçu, inaugurado na última sexta-feira, 23, teve pouca movimentação de usuários. Com custo total de R$ 81 milhões e ocupando 42.900 metros, o local tem sido ponto de desembarque de passageiros que fazem integração com o metrô e das seis linhas que transitam entre o Centro Administrativo da Bahia (CAB) e as avenidas Pinto de Aguiar, São Rafael e Gal Costa.

As 25 baias de ônibus restritas às linhas que circulam nas localidades de Arembepe, Vila de Abrantes, Areias, Itinga e Portão permanecem com fluxo baixo. A CCR Metrô Bahia esclarece que o governo do estado e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) estão em negociação para a definição das linhas urbanas e metropolitanas que terão ponto no equipamento que integra diversos bairros à Estação de Pituaçu de Metrô, facilitando o acesso ao entorno e as regiões com Pirajá e orla.

Com capacidade para receber 280 mil passageiros e 175 ônibus por hora, as 19 plataformas de ônibus do nível em que os coletivos acessam pela rampa com ligação à avenida Gal Costa também têm registrado baixa procura.

O funcionamento é das 5h às 22h30 e, quando as linhas passarem a integrar a estação em seu itinerário, o horário será das 4h30 à 0h30.

O nível de lojas é pavimento com maior movimentação. Com cerca de 24 empreendimentos, também dispõe de uma praça de alimentação.

