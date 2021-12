Novo Terminal de ônibus de Pituaçu é inaugurado

Após 16 meses de obras e alguns problemas com desapropriações, o terminal de ônibus de Pituaçu foi inaugurado na manhã desta sexta-feira, 23. Localizado na avenida Paralela, entre o Centro Administrativo da Bahia (CAB) e as avenidas Pinto de Aguiar, São Rafael e Gal Costa, o equipamento custou R$ 81 milhões e possui área de 42.900 metros quadrados.

O espaço conta com 25 baias de ônibus, incluindo as da região metropolitana, das localidades de Arembepe, Vila de Abrantes, Areias, Itinga e Portão. Inicialmente, o terminal funciona das 5h às 22h30. Quando as 19 linhas que circulam em Salvador forem incluídas, o horário de funcionamento será das 4h30 à 0h30.

Com capacidade para receber 280 mil passageiros diariamente e 175 ônibus por hora, a estrutura possui quatro pavimentos ligados por elevadores, escadas fixas e rolantes. O pavimento superior abriga um estacionamento com 370 vagas. O nível de lojas reúne 24 empreendimentos, além da praça de alimentação.

O nível intermediário (primeiro subsolo) conta com 19 plataformas de ônibus e o acesso dos coletivos se dá por meio de rampa com ligação à avenida Gal Costa. O segundo subsolo possui seis plataformas de ônibus, com acesso pelas avenidas Professor Pinto de Aguiar e Gal Costa.

O espaço conta também com 139 câmeras de vigilância, guaritas de entrada e saída, posto policial, piso tátil, sala de primeiros socorros, sanitários e sala de apoio.

Para o governador Rui Costa, além da acessibilidade e melhoria da mobilidade urbana, outro ponto importante é a geração de empregos, a partir do funcionamento de lojas e quiosques no terminal de ônibus.

“Estamos abrindo um vetor de desenvolvimento e expansão econômica, gerando emprego para pessoas que há 15, 20 dias estavam desempregadas. O terminal vai facilitar a vida dos soteropolitanos e dos moradores da região metropolitana. A ideia é ampliar o número de linhas do entorno da capital e incluir locais como Simões Filho, Candeias, Madre de Deus e Camaçari, criando alternativas à Estação Pirajá”, diz Rui.

Na oportunidade, o governador da Bahia ainda afirmou que a Estação Aeroporto do Metrô será inaugurada em 14 de abril, com funcionamento dos ônibus especiais gratuitos, na dinâmica “bate-volta” para o aeroporto.

Novas obras

Outras ações também serão realizadas nas próximas semanas. Em abril, será publicada a licitação da nova rodoviária de Salvador, que ficará localizada no bairro de Águas Claras, com um investimento de R$ 120 milhões.

No dia 4 de abril, será divulgado o resultado da licitação do veículo leve sobre trilhos (VLT). A primeira etapa do VLT terá 21 quilômetros de extensão e ligará Comércio, Calçada e seguirá até a Ilha de São João, em Simões Filho.

Dois prolongamentos estão previstos, um subindo o Lobato e acessando a Estação Pirajá e outro até o Largo do Tanque, passando pela San Martin e chegando à estação do Retiro.

Neste sábado, 24, Rui assina ordem de serviço para a construção da Policlínica Regional do Subúrbio, que terá investimento de R$ 15 milhões e ficará situada no bairro de Escada. Amanhã, será a ordem de serviço da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itapuã, primeira das seis que serão construídas em Salvador.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

