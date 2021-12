Novo projeto de mobilidade prevê viadutos na Paralela

Em novo projeto de mobilidade, viadutos poderão facilitar a ligação entre a Paralela e os bairros do Imbuí, Boca do Rio, Stiep e a Orla para amenizar o intenso fluxo das regiões. O edital de licitação para a construção do complexo de viadutos do Imbuí e vias marginais da Avenida Paralela foi publicado neste sábado, 2, pelo Diário Oficial do Estado.

As vias marginais vão ligar o Centro Administrativo da Bahia (CAB) à Avenida Luís Eduardo Magalhães e a Luís Eduardo ao bairro do Imbuí, para desafogar as vias no início da Paralela. Com investimento de R$ 71 milhões, o monitoramento das obras é de responsabilidade da Casa Civil do Governo do Estado.

As empresas interessadas em participar da concorrência pública terão o período de 30 dias para entregar proposta à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A partir da avaliação das propostas, o resultado também será anunciado em 30 dias. As obras serão executadas em dez meses, a partir da ordem de serviço.

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro, destaca que essas obras se somarão às futuras obras do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, estando de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da cidade. "Teremos, ainda no mês de fevereiro, o lançamento do edital para a implantação do viaduto de Narandiba, outra importante intervenção física que trará solução definitiva para o acesso do início da Paralela para os bairros de Narandiba, Tancredo Neves, Cabula e Saboeiro", diz o Secretário da Casa Civil do Governo do Estado Rui Costa.

Também estão previstas duplicações das Avenidas Gal Costa, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes e a construção da Avenida 29 de Março, além da ligação Lobato - Pirajá. As construções fazem parte das novas obras a cargo do Governo do Estado para melhorar a mobilidade em Salvador. Segundo dados do Diário Oficial, são projetos que somam R$ 972 milhões em investimentos e terão início em 2013.

Metrô - A implantação do Sistema Metroviário de Salvador - Lauro de Freitas será autorizada após a conclusão das negociações em curso do Governo do Estado, com a prefeitura de Salvador, conforme informações do Diário Oficial.

