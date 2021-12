Novo Plano Inclinado da Liberdade custará R$ 5 milhões

Há dois anos e meio parado, o Plano Inclinado Liberdade-Calçada será requalificado com um investimento de cerca de R$ 5 milhões. As obras têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2014 e, entre as melhorias, estão a climatização dos novos bondes e a substituição dos trilhos, informou a prefeitura.

De acordo com a administração municipal, foram necessários seis meses para a avaliação das providências a serem tomadas para requalificação do plano. A praça em frente ao equipamento também passará por melhorias, conforme solicitação à Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), além do reforço da Guarda Municipal para evitar casos de vandalismo no espaço público, divulgou o órgão.

Outras ações são previstas para a Liberdade, a exemplo do ordenamento da Feira do Japão, com padronização das barracas, reforço da iluminação e limpeza, além da reforma do 3° Centro de Saúde, que está em fase de projeto.

