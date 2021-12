Novo Mercado de Gás é foco de simpósio

As normas que vão regulamentar o chamado Novo Mercado de Gás Natural no Brasil são o foco das discussões do simpósio que vai reunir nesta quarta-feira, 27, em Salvador, alguns dos principais especialistas no assunto. O evento, a ser realizado no Wish Hotel, no Campo Grande, é uma promoção do Grupo A TARDE e da Comissão Especial de Energia da seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA). O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega é um dos palestrantes.

O Simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás é realizado em momento de plena efervescência das discussões sobre o setor no País. O cenário aponta para o aumento da oferta do setor energético ao longo da próxima década, principalmente com o advento da exploração da camada pré-sal. O tema também ganhou guarida entre as prioridades do governo federal, a partir da Resolução 16 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que instituiu o chamado Novo Mercado de Gás, “visando promover a concorrência e baratear o preço do combustível”.

De acordo com os organizadores, é fundamental, neste momento, discutir como as medidas refletem o panorama econômico do País e o quanto a indústria do gás natural pode contribuir para a reindustrialização, retomada do crescimento econômico e geração de empregos e renda. Ao reunir economistas, juristas, autoridades e representantes da cadeia produtiva, o evento deve destrinchar todos os aspectos acerca das medidas do CNPE, bem como o papel da regulação na transição para um mercado mais competitivo. Outro ponto importante a avaliar é que, apesar do potencial para produção de gás natural, o Brasil reinjeta mais combustível nos poços do que importa da Bolívia.

Maílson da Nóbrega

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega vai abordar os aspectos da expansão do sistema de distribuição e seus impactos na economia do País. “O acordo do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça) com a Petrobras, que permitirá a saída da empresa do mercado de transporte e distribuição, é um passo na direção correta”, antecipou o economista em entrevista exclusiva ao A TARDE.

Além de Maílson, outros também renomados especialistas participam do evento, a exemplo do sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires; do secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti; do presidente da Comissão Especial de Energia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Gustavo De Marchi; e do professor Helder Queiroz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre outros.

