Novo Mercado de Cajazeiras recebe mil pessoas em dois dias

O Mercado Municipal de Cajazeiras recebeu cerca de mil pessoas no primeiro final de semana após a inauguração, que aconteceu no sábado, 28. O funcionamento do local é de segunda a sábado, das 7h às 17h, e no domingo, das 7h às 13h.

De acordo com a secretária municipal de Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf, começa agora uma nova fase do projeto, onde um dos maiores desafios está na educação empresarial dos novos permissionários que viviam em situação de informalidade total e passam agora para a condição de microempreendedores individuais: "São realidades completamente diferentes no que diz respeito aos negócios como também no que diz respeito a direitos e deveres".



A Secretária informou que não há box disponível para novos permissionários. O espaço no novo mercado é destinado aos comerciantes que atuavam na rótula da feirinha e no entorno. O critério para distribuição dos espaços foi antiguidade dos beneficiários nas ruas e situação legal junto à Prefeitura.

Osvaldo Bezerra da Silva, 43, proprietário de um dos boxes, afirmou que "a vendagem aqui é boa, e vai ser maior quando o público passar a conhecer o estabelecimento".

