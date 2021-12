Novo Marotinho recebe programa Morar Melhor

Operários chegaram cedo, nesta terça-feira, 10, à localidade de Novo Marotinho, a 4ª de Salvador a ser contemplada pela prefeitura com o programa Morar Melhor. No local, serão reformadas 301 casas em situação precária.

A autorização para início imediato dos trabalhos foi assinada pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia realizada na 4ª Travessa José Teixeira. O evento, que contou a presença de gestores municipais e da população, registrou o anúncio das intervenções que serão feitas na região, a pedido dos próprios moradores.

Para a líder comunitária Vera Brandão, a implementação do Morar Melhor é um momento importante para o bairro. "Vamos lutar ainda mais, em conjunto com a prefeitura, por mais conquistas aqui", disse.

Escolha

Segundo o prefeito, além de o programa ser um dos maiores promovidos pela administração municipal, tem a vantagem de garantir a permanência dos moradores no local, em residências mais seguras. "Eles que escolhem o que fazer no seu imóvel, dentro do valor de R$ 5 mil. O programa vai chegar à casa de todos que mais precisam", diz.

O Morar Melhor realiza serviços de pintura e reboco, troca de esquadrias, instalações sanitárias e recuperação ou troca do telhado. A estimativa é que sejam reformadas 20 mil residências/ano, num total de 100 mil casas, com investimento de R$ 500 milhões.

