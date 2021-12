Novo espaço de leitura é inaugurado na Casa Pia Pelourinho

O clima foi de festa na manhã desta sexta-feira, 25, na Casa Pia Pelourinho, localizada no Solar Ribeiro dos Santos (Centro Histórico de Salvador), depois da inauguração de um novo espaço de leitura. Cerca de 400 alunos da instituição, com idades entre 7 e 12 anos, serão beneficiados.

A abertura contou com apresentações de grupos de balé, teatro, filarmônica, orquestra de flautas, coral e recital de poesias. Também foram doados 750 livros pela Fundação Pedro Calmon (FPC), órgão ligado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

"Eu acredito na cultura, na transformação do homem através do conhecimento, e hoje é um dia muito feliz. Nas nossas três unidades, temos quase 2,5 mil alunos e inauguramos agora mais uma biblioteca. É um local que vai estimular ainda mais os talentos e a imaginação dessas crianças, que já são brilhantes. Elas vão aprender a ter mais conhecimento e vão descobrir um outro mundo nas páginas dos livros", comentou o diretor da escola técnica da Casa Pia, José Travessa, por meio de nota divulgada pela assessoria do governo.

Apresentações artísticas marcaram a abertura do espaço (Foto: Elói Corrêa | GOV-BA)

O local leva o nome de Maia Solange Alves de Souza Paula, bibliotecária que há mais de dez anos trabalha voluntariamente nas bibliotecas da Casa Pia. "Eu fico muito agradecida. Desde antes de me aposentar, nas minhas horas vagas, eu ajudava a criar o acervo e a gerenciar as atividades das bibliotecas. Depois que me aposentei, quase todos os dias da semana eu estou presente, sempre incentivando a leitura. Não há substituto para o livro. Ele pode, hoje, competir com outras mídias, mas é aquele que fica conosco para sempre. As mensagens dos livros são insubstituíveis”, disse a homenageada, ainda conforme o comunicado.

Apoio à literatura

A FPC coordena 37 espaços de leitura, influenciando no acesso à literatura de crianças e adolescentes. A diretora da Biblioteca de Extensão da Fundação Pedro Calmon, Silvia Cunha, acredita que a doação dos livros incentiva a leitura e proporciona um ambiente agradável para os estudantes.

"Esse local torna a leitura mais atrativa, divertida e lúdica, para que eles criem o hábito. A coleção aqui inclui a literatura para os pequenos, mas fizemos questão de incluir alguns títulos para os professores, já que eles trarão seus alunos para essa sala e também poderão aproveitar”, explicou Silvia Cunha, em nota.

