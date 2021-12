Novo chefe do MP-BA toma posse nesta quarta

O promotor de Justiça Márcio José Cordeiro Fahel tomará posse como novo chefe do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) nesta quarta-feira, 12, às 16h, na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo informações do MP-BA, Fahel foi o candidato mais votado na eleição do dia 24 de fevereiro e vai substituir o atual procurador-geral de Justiça, Wellington César Lima e Silva.

Natural de Itabuna, Márcio Fahel foi empossado como promotor de Justiça em 1993, atuando nas Promotorias de Justiça de Mucuri, Aurelino Leal, Ibicaraí e de Itabuna, onde coordenou a Promotoria Regional.

Em 2009, foi promovido para Salvador, atuando na 1º Promotoria de Justiça Criminal e na 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania. Ocupou ainda os cargos de assessor especial, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e de secretário-geral do Ministério Público. Antes de disputar a eleição, Fahel era chefe de Gabinete do procurador-geral de Justiça

