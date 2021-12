Novo Centro de Convenções de Salvador terá capacidade para 40 mil pessoas

O novo Centro de Convenções de Salvador terá capacidade para atender até 14 mil pessoas sentadas e 40 mil pessoas em pé, sendo 20 mil em área coberta e 20 mil em área descoberta. O espaço, localizado no antigo Aeroporto, está programado para ser inaugurado em novembro deste ano.

"No começo de 2020 já poderemos ter eventos internacionais no Centro de Convenções de Salvador, atendendo várias pessoas simultaneamente", comenta o prefeito durante entrevista à Rádio Metrópole na manhã desta segunda-feira, 27.

Segundo o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), em breve será aberta uma licitação para concessão do gerenciamento do espaço para a iniciativa privada. "A prefeitura, sozinha, não tem condições de manter o Centro de Convenção com a qualidade que desejamos", explica.

Mesmo com inauguração para o final deste ano, a agenda do local começará a funcionar apenas a partir de janeiro de 2020. "Os últimos meses do ano serão de testes e avaliações", diz Neto.

Elevador do Taboão

Além disso, o prefeito garantiu que o Elevador do Taboão, no Centro Histórico de Salvador e fechado há mais de 50 anos, será aberto e reinaugurado. Contudo, uma data não foi definida.

