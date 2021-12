Novo cartório integrado é inaugurado na capital

A população baiana terá mais um tabelionato para atender às demandas referentes à relação de consumo na capital. O 2º cartório integrado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foi inaugurado, na tarde desta segunda-feira, 13, no 1º andar do Fórum Cível Orlando Gomes, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O modelo de funcionamento da unidade, que reunirá as 8ª, 9ª, 15ª e 19ª varas, é inspirado no programa Cartório do Futuro, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

“A presidente do TJ-BA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, em visita ao TJ-SP conheceu o projeto, e decidiu implantá-lo na Bahia”, diz Cícero Moura, diretor de 1º grau.

“A ideia é reunir varas de uma mesma competência de maneira que seja feita uma gestão de processos e pessoas, distribuindo tais servidores por competência”, explica.

O objetivo é aprimorar os serviços prestados, atribuindo agilidade e transparência ao atendimento à população.

Bons resultados

O 1º cartório integrado da Bahia – que abarca as 2ª, 5ª, 10ª e 11ª varas – iniciou o expediente em agosto de 2016. Desde então, tem apresentado bons resultados.

“Em cinco meses de funcionamento, houve uma atualização importantíssima. O ato pendente mais antigo de cumprimento agora data de 2016”, relatou a presidente do TJ-BA.

“No total, foram mais de 25 mil movimentações, incluindo despachos, decisões e sentenças. De 22 de agosto de 2015 a 10 de fevereiro de 2016, as quatro unidades produziram 1.500 sentenças juntas”, compara a desembargadora. “Após a integração, de 22 de agosto de 2016 até fevereiro deste ano, foram 1.851. O aumento é de 17,2%”, conclui.

Para a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, Ana Patrícia Leão, a iniciativa pode ser uma alternativa. “A OAB tem uma expectativa positiva em relação ao projeto. Vamos observar como se dará o trabalho para saber se, de fato, trará benefício para a advocacia”, diz.

