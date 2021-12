Novo alerta contra acidentes em decorrência da chuva é acionado em Salvador

Um novo alerta para o risco de acidentes em decorrência da chuva em Salvador foi emitido no início da tarde desta sexta-feira, 20. Dessa vez, o acionamento da sirene aconteceu na Vila Picasso, que está situada no bairro de São Caetano.

De acordo com moradores da localidade, o alarme foi ligado por volta do meio-dia, após o volume de chuvas ter passado de 150 milímetros nas últimas 72h.

Eles foram direcionados para a Escola Municipal Professor Antônio Carvalho Guedes, localizada no bairro de Capelinha. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a escola tem capacidade para receber 38 famílias.

"Eles disseram que quando tocar está sinalizando que o volume de água no solo excedeu. Aí, mandaram a gente ficar esperando a chuva passar no colégio", disse o auxiliar de topografia, Rogério Braga, de 23 anos.

Ao todo, passaram pelo centro de acolhimento montado pela prefeitura cerca de 50 famílias. Destas, 35 fizeram o cadastro.

Vistoria

A região de Bom Juá foi a primeira a fazer o uso do sistema. Na manhã desta sexta, a sirene foi acionada por volta das 10h no bairro, depois que foram registrados 157 milímetros no mesmo período.

Após o sistema de alerta ser acionado, a localidade recebeu nesta sexta a vistoria de secretários, gestores e técnicos da Codesal. O prefeito ACM Neto (DEM) e o vice, Bruno Reis (PMDB), também estiveram na região.

Na ocasião, foram visitadas as obras de contenção da encosta no Bom Juá e verificada a situação de geomanta aplicada na localidade em 2016.

Desde 2016

A medida foi criada em 2016 e funciona como um alerta para moradores. A partir do seu acionamento, é iniciado o processo de evacuação das comunidades, com o deslocamento dos moradores para áreas públicas previamente estabelecidas. Pelo protocolo, o alerta deve ser acionado quando acumula 150 mm de chuva em 72 horas.

