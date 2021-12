Novo Abrigo Dom Pedro II será inaugurado nesta quarta-feira, 20

Será entregue nesta quarta-feira 20, às 14h30, o novo imóvel sede do Abrigo Dom Pedro II. A instituição, que antes funcionava na Avenida Luiz Tarquínio, no bairro da Boa Viagem, agora será transferida para a Rua Juiz Orlando de Melo, 319, em Piatã. Cerca de 60 idosos residem no Abrigo.

O remanejamento ocorreu após audiência pública realizada entre o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Procuradoria Geral do Município, no dia 5 de dezembro. Devido às más condições estruturais, a antiga sede precisará de diversas reformas em suas dependências. Para realizar os reparos necessários, a Prefeitura deverá obter autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), já que o imóvel é tombado pelo órgão.

Administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), o novo abrigo conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, cuidadores de idosos, técnicos de enfermagem, dentista e assistentes sociais. Além de acompanhamento médico, serão oferecidas atividades sociais e de lazer para os idosos atendidos.

Além do prefeito de Salvador, Acm Neto, a cerimônia contará também com a presença do secretário da Semps, Isnard Araújo, dentre outras autoridades.

