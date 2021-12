Novidades da decoração de Natal em Salvador serão anunciadas nesta quinta

Os investimentos e ações no Natal em Salvador serão anunciados pelo prefeito ACM Neto, nesta quinta-feira, 31, às 9h30, em coletiva no Espaço Cultural da Barroquinha, no centro da cidade.

A cidade começa a ser decorada a partir do dia 15 de novembro, conforme a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Serão 6, 2 milhões de micro lâmpadas em LED, 500 árvores enroladas e mais de 600 horas de espetáculos luminosos em diversos locais da capital baiana, em especial nos pontos turísticos.

A iluminação natalina terá investimento de R$ 5,2 milhões, sob a responsabilidade da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Entre as novidades natalinas deste ano está a implantação de uma Vila de Natal, da Casa de Papai Noel e uma catedral de luz e som. Haverá ainda uma árvore ambiental, feita com garrafas pet.

