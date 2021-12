Novenário que antecede o dia de Irmã Dulce ocorre até dia 12

Foi iniciado, nesta segunda-feira, 4, o novenário que antecede o dia da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, celebrado no dia 13 de agosto. As comemorações também contemplam o centenário de nascimento da beata baiana.

Este é o quarto ano em que a data é comemorada. Para o frei Vandeí Santana, reitor do santuário das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid), no largo de Roma, o novenário é uma oportunidade de resgatar a imagem da religiosa como "santa" da Igreja, e não só como mentora de suas obras.

"Para mim, é uma satisfação participar dessa celebração. O novenário tende a intensificar a fé das pessoas na nossa santa", afirma o frei.

A expectativa é que, no dia 13, a quantidade de fiéis ultrapasse a capacidade máxima do santuário, que é de 1.300 lugares. Frei Vandeí acredita que cerca de 3 mil pessoas estarão reunidas para seguir a procissão prevista para às 18h.

A aposentada Joselita Bonfim Luz, 70 anos, conta que acompanha as missas dos novenários desde que começaram a ser celebradas. "Na verdade, estou aqui todos os dias. Devo muito a Irmã Dulce, e por isso vou assistir a todas as missas e seguir a procissão".

Programação

Até o dia 12, haverá celebrações diárias no templo situado no largo de Roma. Sempre às 18h, as missas buscarão resgatar a trajetória do chamado Anjo Bom da Bahia.

No dia 13, as comemorações acontecem das 6h30 às 18h. A principal homenagem será a missa solene, às 10h, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

Depois da celebração das 17h, os fiéis seguirão em procissão, que sairá do santuário em direção à praça Irmã Dulce, também no bairro.

As comemorações contemplam o centenário de nascimento de Irmã Dulce (Foto: Ag. A TARDE)

