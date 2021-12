Novenário marca homenagem de fiéis católicos a Irmã Dulce

A quinta edição da Festa em honra à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, Irmã Dulce, foi iniciada nesta terça-feira, 4, às 18 horas, com um novenário no santuário, localizado no largo de Roma.

Na ocasião, houve o lançamento do livro Alagados, um abraço do Céu à Terra, do padre Etienne Kern, pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Alagados. A obra narra a história da região.

A festividade tem como tema "A exemplo de Irmã Dulce, somos chamados a dizer com a vida: 'Eu vim para servir'".

A programação ocorre diariamente com novenário - sempre às 18h -, no mesmo local, até o dia 13 de agosto, data oficial da festa, quando haverá comemorações o dia inteiro.

Emoção

"É uma emoção indescritível, porque as homenagens marcam a materialização da santidade dela", disse Maria Rita Lopes Pontes, sobrinha de Irmã Dulce e presidente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Segundo Maria Rita Lopes Pontes, além de Salvador, as homenagens estão acontecendo em mais 10 cidades do país: "São pessoas que talvez não tenham presenciado o impacto de suas obras, mas que mantêm esse amor e devoção por ela".

Em entrevista ao A TARDE, a devota Maria José, de 70 anos, contou que as homenagens servem para recordá-la das boas ações realizadas por Irmã Dulce.

"Ela foi um anjo. Partiu, mas deixou muitas coisas boas para os pobres. Para mim, ela ainda está viva e está no comando com Deus", disse Maria José.

Livro

De acordo com o padre Etienne Kern, os leitores poderão encontrar no livro Alagados, um abraço do Céu à Terra os primeiros passos que deram início à paróquia do bairro, além da história do povo da região.

"No livro é relatado o testemunho do povo sofredor, que com a ajuda da igreja e da fé conseguiu se levantar e realizar obras para o bem", contou o padre.

A escolha da data de lançamento da publicação se deve à grande importância que Irmã Dulce tem para a paróquia. "Ela começou suas obras sociais aqui. Para mim, faz muito sentindo lançar o livro nesta festa em que ela é homenageada", concluiu o padre Etienne.

