Novenário em homenagem a Irmã Dulce começa nesta terça

Um novenário marcado para começar nesta terça-feira, 4, e prosseguir até o próximo dia 12 inicia programação dedicada a Irmã Dulce. A quinta edição da festa religiosa em honra à Bem-Aventurada Dulce dos Pobres começa às 18h, no Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres (Largo de Roma).

A cada dia a celebração terá um pregador e um grupo de homenageados, entre os quais unidades, voluntários e parceiros das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), além de congregações, irmandades e instituições baianas.

Também para esta terça, antes da abertura do novenário, está agendado o lançamento do livro Alagados, um Abraço do Céu à Terra (editora A Partilha, 208 páginas), no Memorial Irmã Dulce (ao lado do santuário).

De autoria do padre Etienne Kern, pároco da Igreja Nossa Senhora dos Alagados, a publicação conta a história do bairro, marcado por um passado de miséria e violência e que foi um dos principais focos do trabalho social e religioso de Irmã Dulce.

A obra inclui ainda Madre Teresa, que fundou a primeira Casa das Missionárias da Caridade no Brasil, em 1979, e o papa João Paulo II, que fundou a Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, em 1980.

