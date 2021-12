Novena do Senhor do Bonfim começa nesta quinta em Salvador

Começa nesta quinta-feira, 4, a novena em preparação à festa do Senhor do Bonfim. A programação será aberta às 18h no palco montado em frente à Basílica do Senhor do Bonfim, com a apresentação do Coletivo Rumpilezinho, sob a regência do maestro Letieres Leite.

O tema escolhido para este ano é “Origem, identidade e missão do amado Jesus, Senhor do Bonfim”. Na sexta-feira, 5, as missas serão celebradas de hora em hora, a partir das 5h até as 18h30, e a novena às 19h. A programação segue até o dia 10.

Já na quinta, 11, acontecerá a tradicional lavagem da Igreja do Bonfim, cuja caminhada sai da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, às 9h. No domingo, 14, será o dia maior da festa, com missa solene, às 10h, presidida pelo arcebispo primaz do Brasil, D. Murilo Krieger.

adblock ativo