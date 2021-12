Novembro Negro: SMS lança campanha contra discriminação e racismo

A Secretaria de Saúde de Salvador (SMS) iniciou, nesta sexta-feira, 1º, as atividades que integram a programação do Novembro Negro. Neste ano, a campanha terá como tema "Por uma Salvador livre da discriminação e do racismo".

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019 indicam que a população de Salvador é formada por 81,5% de pessoas que se declaram negras ou pardas. Este grupo, frisa a SMS, historicamente, apresenta maior vulnerabilidade social e econômica. Ainda segundo o órgão municipal, o racismo institucional é considerado como um dos principais inibidores de acesso aos serviços públicos de saúde e, consequentemente, a uma assistência de qualidade.

A primeira atividade aconteceu no 5º centro de saúde, com a realização de um seminário voltado para profissionais da rede destacando o Programa de Combate ao Racismo Institucional em Salvador nas áreas da saúde e educação. O objetivo, aponta a SMS, é discutir uma assistência em saúde livre da discriminação, bem como o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a população negra.

Ao longo do mês, duas feiras de saúde serão realizadas nos bairros de Periperi e Itapuã, bem como diversas atividades diárias em todos os distritos sanitários. "É importante reconhecer que a maioria esmagadora da população soteropolitana é negra, e precisamos cuidar das doenças que afligem com mais intensidade essa população, bem como combater o racismo de todas as formas, inclusive, o institucional. Por isso, a secretaria tomou a decisão estratégica de fazer ações efetivas durante todo o mês. Serão inúmeras atividades diárias de acolhimento, assistência e cuidado dessas pessoas que são a cara da nossa cidade”, afirmou Leo Prates, secretário municipal de Saúde.

adblock ativo