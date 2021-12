Novembro Negro é lançado com exibição de novela angolana

O Novembro Negro 2014 foi lançado, nesta segunda-feira, 3, no Forte da Capoeira, Santo Antônio Além do Carmo, tendo como principal atração a pré-estreia no Brasil da novela angolana Windeck. O evento contou, ainda, com apresentação do cantor Lazzo Matumbi e de grupos de dança.

Indicada ao Emmy Internacional no último ano na categoria "Melhor Novela", Windeck começa a ser exibida pela TVE e pela TV Brasil no dia 10 de novembro, às 22h.

O ator angolano Ery Costa, que interpreta um dos protagonistas da telenovela, falou à reportagem de A TARDE sobre a importância da escalação de negros para papéis de destaque em obras de teledramaturgia.

"A sociedade tem que se abrir, tem que parar de estigmatizar, de colocar negros só em papel de lavadeira e mordomo", disse, comemorado o fato de a maioria dos personagens de Windeck serem negros angolanos.

"Não havia pressão ou dúvida se o negro ia falhar. Ficamos à vontade durante as gravações por causa disso".

Comemoração

Celebrando neste ano a sanção do Estatuto de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia, que ocorreu em junho, o Novembro Negro vai promover diversas atividades culturais e acadêmica ao longo do mês.

Segundo o secretário estadual da Promoção da Igualdade Racial, Raimundo do Nascimento, a escolha da temática teve a intenção de marcar "o momento de consolidação das lutas e reivindicações históricas do movimento negro".

Já a ministra da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Luiza Bairros, relacionou a primeira exibição de uma telenovela africana no Brasil com as ações de combate ao racismo do estatuto.

"A possibilidade de exibir uma novela africana é também uma forma de realizar o estatuto, que trata do enfrentamento ao racismo na comunicação", disse a ministra.

Além de secretários de Estados, lideranças religiosas e do movimento negro e artistas, o embaixador de Angola no Brasil, Nelson Cosme, esteve presente no evento.

Acompanhado da ministra Luiza Bairros, do secretário Raimundo do Nascimento, Cosme assistiu animado às apresentações de ritmos angolanos por jovens negros.

adblock ativo