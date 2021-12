Novembro Negro abre programação no dia 8

Marcado por um período de mobilizações pelo combate ao racismo, garantia e ampliação dos direitos da população negra, o mês de novembro é reservado por uma série de atividades que incluem desde marchas a palestras.

A abertura oficial do novembro negro, promovido pelo governo do estado por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), será marcada por um espetáculo que ocorrerá no dia 8 de novembro, no Teatro Castro Alves (TCA) com a participação do Bando de Teatro Olodum, Margareth Menezes, entre outras atrações.

Além disso, a Sepromi deve realizar diversas atividades, tendo como ponto alto o 20 de Novembro, instituído como Dia Nacional da Consciência Negra. A programação inclui seminários, eventos culturais, rodas de diálogo e campanhas. A secretária Fabya Reis ressalta a união e o apoio das secretarias de governo para o combate ao racismo e intolerância religiosa.

“Este ano, celebramos dez anos da política de promoção da igualdade racial na Bahia e, para isso, vamos realizar diálogos com as demais secretarias e também com a sociedade civil. Tudo com o objetivo de pautar o combate ao racismo e à intolerância religiosa. A partir dessas ações buscamos levar o brilho da consciência negra na Bahia”, diz a secretaria.

Ações

Eventos promovidos por organizações do movimento negro integram a programação deste mês. Uma delas é o desfile manifesto Monacrespa, que mostra na passarela assuntos importantes para a educação dos jovens pelo viés estético.

O evento será realizado, no dia 11 de novembro, no Centro Cultural Plataforma. Outra atividade que faz parte do calendário do período é a Caminhada pelo Fim da Violência, da Intolerância Religiosa e pela Paz, que será realizada no dia 15 de novembro, a partir das 15h, no bairro do Engenho Velho da Federação.

No dia 18, às 13h, a praça do Campo Grande será a concentração da Marcha do Empoderamento Crespo. Com sarau, pinturas faciais e produção de cartazes, a ação tem como objetivo falar sobre a luta antirracista. De acordo com Lorena Lacerda, integrante da comissão organizadora da marcha, a mobilização começa no Campo Grande e segue até a Praça Castro Alves.

“Temos o intuito de abrir o Novembro Negro e, a partir dele, ressaltar nossa luta que tem como foco a estética negra. O tema da marcha deste ano será o combate ao racismo religioso”, pontua Lorena.

Para marcar o dia 20, três eventos lembram o dia de luta. Pela manhã, a lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares ocorre na Praça da Sé, às 9h. Já no período da tarde, a Caminhada da Liberdade tem concentração, às 14h, no bairro do Curuzu. Em seguida, às 15h, a Marcha da Consciência Negra promete levar uma multidão para as ruas. A concentração será no Campo Grande.

