Nove suspeitos foram detidos nas últimas 24 horas em Salvador

Operações realizadas pela Polícia Militar (PM-BA) em diferentes locais de Salvador resultaram na captura de nove suspeitos de tráfico, na última quinta-feira, 18. Além das prisões, dois adolescentes foram apreendidos e cerca de 400 porções de drogas encontradas.

A maior apreensão foi no bairro do Comércio, onde três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, na Ladeira do Pilar, com 30 pacotes de maconha, 49 pinos de cocaína, 75 pedras de crack e R$ 186,50 em espécie. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na av. ACM. Os jovens seguiram para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

No bairro de Fazenda Coutos II, uma equipe da 19º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) prendeu Ítalo Gustavo Carneiro Ribeiro, conhecido como 'Acerola', e Douglas Oliveira dos Santos, o 'Dodo ou Olhos de gato'. Eles estavam sob posse de dez cápsulas de cocaína, 36 trouxas de maconha e quatro pedras de crack.

Em uma rotatória, no bairro de Periperi, Romualdo Henrique dos Santos Correia, o 'Marreco', e Deividson Santos de Jesus, foram detidos com 90 pedras de crack, 68 pedras de cocaína e R$ 113 em dinheiro, após uma ronda da 18ª CIPM/Periperi. A dupla foi encaminhada à 5ª DT/Periperi.

Já em uma ação na rua Papa Clemente X, bairro do Uruguai, foram presos Alexandre Torres dos Santos e Eric Mateus Cerqueira da Silva, que fugiram quando perceberam aproximação de policiais da 17ª CIPM/Uruguai e tentaram se desfazer das drogas.

Com eles, a polícia achou 90 balinhas de cocaína, três trouxas de maconha, três cartuchos e R$ 24 em dinheiro. Os dois foram conduzidos para 3ª DT/Bonfim.

adblock ativo