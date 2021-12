Nove praias estão impróprias em Salvador neste feriadão

O verão deu passagem para o outono, mas o calor continua forte. O sol brilhando no céu de Salvador dá o clima ideal para quem quer pegar aquela velha praia, ainda mais neste feriadão da Semana Santa. No entanto, os banhistas devem estar atentos na escolha das praias para tomar o banho de mar. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que de 37 praias avaliadas, nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, nove estão impróprias para o banho.

Devem ser evitadas as praias de Periperi (na saída de acesso à praia), Penha (situada em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Armação (em frente ao Hotel Alah Mar), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas), Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares) e Placafor (em frente ao posto Salva Vidas).

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

