Nove pessoas são presas em operação no Engenho Velho da Federação

Em uma operação deflagrada na madrugada desta sexta-feira, 1º, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, policiais civis e militares desarticularam uma quadrilha de tráfico de drogas que agia na localidade Lajinha.

Na ocasião, nove pessoas foram presas, um adolescente foi apreendido e um homem identificado como Evanilson dos Santos Conceição, o Cabrita, morreu em confronto com os policiais que participavam da ação.

Conforme o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), o principal objetivo da ação era capturar os responsáveis pela morte de quatro homens no dia 21 de julho, na rua Neide da Gama, na Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação.

Durante a operação, que foi batizada de Lajinha, os policiais cumpriram quatro dos nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão.

Prisões

Foram presos Jorge Santos, 29 anos, Thaiana Mara Cirino, 33 anos, Devisson Ferreira da Silva, 21 anos, Raimundo Nonato Conceição da Silva, 36 anos, Felipe Aragão de Jesus Martins, Thiago Conceição Oliveira, Cleiton Rodrigues dos Santos, 23 anos, Caíque Pereira Santos, 23 anos, e Adilho de Oliveira Ribeiro, 34 anos.

Dos nove detidos, apenas Caíque e Adilho tinham mandado de prisão. Eles são acusados de participar do quádruplo homicídio. Os demais suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Os outros dois mandados foram cumpridos em desfavor de Cabrita e Wilian dos Santos Santana, o Lacoste, que já se encontrava preso na Cadeia Pública de Salvador, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Cabrita e Lacoste também participaram dos homicídios na Baixa da Égua, segundo o delegado.

Durante coletiva à imprensa, à tarde na sede do Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, o delegado Odair Carneiro afirmou que o bando já vinha sendo investigado há algum tempo.

No entanto, ele disse que a deflagração da operação só foi impulsionada após a morte de Jackson Ramos de Almeida, 26, Alexander Patrick Silva dos Santos, 21, Reinaldo Cardoso dos Santos, 22, e Luciano de Souza Santos Filho, 39.

Eles teriam sido mortos por um grupo de 12 homens, entre estes, Caíque, Adilho, Cabrita e Lacoste, em confronto pela disputa por pontos de tráfico de drogas.

Mais ações

Segundo o delegado, as ações de combate ao tráfico de drogas vão prosseguir nos próximos dias no Engenho Velho da Federação.

A intenção é cumprir cinco mandados de prisão e prender Eric dos Santos Argolo, o Lourinho, Matheus Roberto Costa Souza, o Boca Preta, Maverique Souza da Silva, o Maver, e Luciano de Jesus Mota, o Benga, além de desarticular outras quadrilhas que agem no bairro.

Durante a operação, uma pistola calibre ponto 40, que estava com Cabrita, um tablete de maconha prensada, 25 trouxas de maconha, 38 pedras de crack e R$ 314 foram apreendidos.

Cerca de 50 policiais civis e militares do DHM, do DHPP, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenadoria de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Choque, da Rondesp Atlântico e da 41ª CIPM (Federação) participaram da intervenção.

Nove pessoas são presas em operação no Engenho Velho da Federação | Foto: Divulgação/ATarde

