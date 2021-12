Nove mortes em decorrência do H1N1 são notificadas em Salvador

Salvador confirmou 50 casos de Influenza H1N1 e notificou nove mortes em decorrência do vírus em 2018, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Até esta sexta-feira, 4, entretanto, a campanha de vacinação - iniciada no dia 23 de abril - atingiu 21,4% da cobertura, com 115.741 doses aplicadas. A estimativa é imunizar 90% do público-alvo, composto por 541.451 pessoas.

Um dos grupos com menor adesão é o composto pelas crianças. Das 151.829 crianças elegíveis para a vacina, pouco mais de 20 mil foram vacinadas, o equivalente a 13,3%. Já o grupo dos idosos, estimado em 250.914 pessoas, registrou 26,1% de cobertura, com 65 mil doses aplicadas.

Segundo a prefeitura, o grupo que mais se vacinou até o momento foi o de mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, que alcançou 37,6% do total de 4.316 pessoas. O grupo de professores segue com cobertura de 13,7%, enquanto que o de trabalhadores da saúde tem 22,8%.

A vacina - que protege contra os tipos H1N1, H3N2 e Influenza B - é disponibilizada nos 126 postos de vacinação da capital baiana, que funcionam de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.

A campanha, que segue até 1º de junho, realiza o Dia D de mobilização em 12 de maio. Neste dia, serão instalados pontos extras nos postos de saúde e locais estratégicos como shoppings, supermercados, escolas, creches, associações, igrejas e estações de transbordo.

