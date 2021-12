Nove deslizamentos de terra são registrados em Salvador

Com a chegada do outono, Salvador tem sido atingida por fortes chuvas. Em decorrência disso, diversos pontos da cidade registram alagamentos e ameaças de deslizamento, entre outras ocorrências.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até às 10h30 desta terça-feira, 2, foram registradas 54 ocorrências, sendo cinco alagamentos de imóveis, sete ameças de desabamento, 13 ameaças de deslizamento, cinco árvores ameaçando cair, três avaliações de imóveis alagados, um desabamento de muro, um desabamento parcial, nove deslizamentos de terra, três infiltrações e sete orientações técnicas. Não há registro de feridos. Entre as regiões afetadas estão o Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras, e Pau da Lima.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma árvore caiu na rua Almirante Cleto Japi Assú, na Graça, sentido Vale do Canela e deixou a via interditada. Ainda nesta manhã, a árvore foi removida do local.

A população pode informar os casos à Codesal por meio do telefone 199.

adblock ativo