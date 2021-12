Nove de paus do 'Baralho do Crime' é preso no Engenho Velho da Federação

O nove de paus do 'Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA)', Luciano de Jesus Mota, de 22 anos, o 'Luciano Benga', foi capturado na tarde desta quinta-feira, 13, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.

De acordo com a SSP, Luciano de Jesus é apontado como autor de diversos homicídios contra rivais do tráfico e usuários de drogas, além de suspeito de integrar uma facção de traficantes e possuir participação na venda de entorpecentes e em roubos.

Luciano de Jesus, que se entregou após cerco do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto), foi encaminhado à 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) e, em seguida, direcionado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

