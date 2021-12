Nove creches de Salvador irão passar por reformas em 2018

Nove Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da capital baiana serão completamente reconstruídos a partir do próximo ano. A previsão é que, com a reforma das unidades, as vagas para educação no município cresçam em 11%.

O termo que garante a revitalização destas instituições foi assinado nesta sexta-feira, 29, pelo prefeito ACM Neto e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em solenidade no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 60 milhões, sendo que R$ 44 milhões são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 16 milhões como contrapartida do município.

Serão contemplados CMEIs nos bairros de Fazenda Coutos, Ribeira, Lobato, Alto das Pombas, Vila Rui Barbosa, São Cristóvão e Fazenda Grande do Retiro.

As creches terão brinquedoteca, sala multiúso, solário, parque infantil, refeitório, lactário, cozinha. Os projetos de reconstrução receberão, ainda, adequações estruturais dos quesitos de acessibilidade.

Após a finalização das obras, os nove CMEIs terão capacidade para atender até 2,6 mil alunos.

Projetos

Para a recuperação dos imóveis, serão executados cinco projetos diferentes, planejados de acordo com o tamanho e com a capacidade das unidades. Cada projeto, segundo o prefeito, vai atender à necessidade específicas da unidade.

De acordo com ACM Neto, com a requalificação destes espaços, a prefeitura pretende extinguir as escolas fabricadas em material pré-moldado, utilizado na construção de prédios públicos nos anos 80 e 90.

“As novas unidades vão acabar, de uma vez por todas, com as escolas em pré-moldado. Esses imóveis sofrem com as goteiras e demais problemas de estrutura que colocam a vida dos alunos e funcionários em risco”, afirmou.

Professora do CMEI Yolanda Pires, na Fazenda Grande do Retiro, Tatiane Carvalho conta que espera por uma reforma na escola há pelo menos cinco anos.

Segundo ela, a estrutura antiga do prédio onde está localizada a creche não permite que os educadores possam preparar atividades mais elaboradas.

“Não podemos conceber que uma creche ainda funcione em um prédio cinza, com estrutura antiga, que não permite que as crianças tenham contato com a natureza”, disse.

Faculdade

Durante a solenidade, o ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou o credenciamento de um novo curso de medicina no estado. O curso vai funcionar na cidade de Jacobina (a 330 km de Salvador), no Centro Universitário Ages.

Apesar de instalado em um município do centro-norte, o ministro acredita que o curso deverá beneficiar outras cidades. “Uma faculdade de medicina muda a realidade de um município, do ponto de vista social e econômico”.

