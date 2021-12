Novas tarifas do ferryboat entram em vigor nesta quarta-feira

A travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica vai pesar mais no bolso do usuário do sistema ferryboat. Isso porque a partir desta quarta-feira, 26, entram em vigor as novas tarifas após um reajuste de 7,14% para veículos e de 4,17% para passageiros. A resolução foi publicada nesta terça, 25, no Diário Oficial.

Com os novos os valores autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Transportes (Agerba), o pedestre que pagava R$ 4,80 durante a semana, e R$ 6,40 no fim de semana e no feriado, vai desembolsar R$ 5 e R$ 6,70, respectivamente.

Já a tarifa mínima para os veículos de passeio que, durante os dias úteis, custava R$ 42 e, nos feriados e fim de semana, R$ 58, passará para R$ 45 e R$ 63. A travessia para motos ficou em R$ 19 durante a semana e R$ 26 no fim de semana. Para bicicleta passa a ser de R$ 15 dias úteis e R$ 21 nos sábados e domingos.

Os valores das demais categorias estarão disponíveis nesta quarta no site da Internacional Travessias, que administra o sistema.

