Novas gavetas ampliam vagas em cemitérios municipais

Dois dos 10 cemitérios municipais receberam 224 novas gavetas. Deste total, de acordo com a assessoria da Secretaria de Ordem Pública (Semop), 128 vagas foram destinadas para a unidade de Brotas e 96, para a de Itapuã. Com a entrega das novas 216 gavetas previstas para o próximo mês na unidade de Plataforma, os cemitérios públicos da capital irão alcançar 2.315 mil vagas.

Demanda

A notícia surge no cenário, conforme reportagem de A TARDE publicada no dia 28 de agosto do ano passado, de queixas da população de baixa renda sobre a espera de até cinco dias para enterrar um corpo. À época, os cemitérios municipais ofereciam 1.875 vagas.

Questionada sobre uma possível redução do tempo que se aguarda pela autorização para a realização de sepultamento, a assessoria da Semop respondeu, em nota, que não há tempo de espera.

A secretaria explicou, ainda na nota, que "há a situação em que a família, no ato do agendamento, escolhe uma determinada unidade cemiterial, e não outra que tenha vaga, por ser próxima de onde o falecido residia".

A prefeitura, também, oferece o serviço gratuito de cremação para a população de baixa renda.

O procedimento, que é realizado no cemitério Jardim da Saudade, conta com a cerimônia que tem a duração de meia hora, além da entrega das cinzas em uma urna ecológica.

Central

Para utilizar o serviço de sepultamento ou de cremação nos cemitérios, a família deve contactar a Central de Marcação para Sepultamento, por meio dos telefones: 3322-1037 ou 3266-2194.

O atendimento ocorre todos os dias das 8h às 12h e das 13h às 16h30. O serviço de sepultamento custa R$ 31,34 para adultos e R$ 15,66 para crianças.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

