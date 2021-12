Novas cabines do Elevador Lacerda serão entregues dia 15

A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta sexta-feira, 29, que as cabines reformadas do Elevador Lacerda serão abertas ao público no dia 15 de janeiro. A medida atende ao termo de ajuste e compromisso (TAC) firmado entre a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e Infraestrutura do Salvador (Setin), a partir da Superintendência de Trânsito e Transportes (Transalvador), com a empresa Bompreço Bahia Supermercados.

Pelo termo, a rede varejista poderá explorar a marca dela em mídia interna nas cabines do Lacerda por um período de 24 meses, a contar da publicação da permissão no Diário Oficial do Município (DOM).

O TAC firma, ainda, cooperação técnica, financeira e operacional para a realização de intervenções no sistema viário e ordenamento do tráfego na interseção entre as avenidas General Graça Lessa (Vale do Ogunjá) e Mário Leal Ferreira (Bonocô), a partir de estudos técnicos realizados pela Transalvador.

Novo sistema - Segundo nota divulgada pela prefeitura, "o novo sistema das cabines permitirá maior velocidade e segurança e contará com sensor nas portas".

Ainda de acordo com o comunicado, "as novas cabines 1 e 2 terão refrigeração total, mais conforto, velocidade e segurança".

Após a entrega dos novos equipamentos, as cabines 3 e 4 também entrarão em fase de reforma.

