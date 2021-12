Nova via que liga a avenida Paralela ao Barradão é inaugurada

A torcida do Vitória não terá mais desculpas para deixar as arquibancadas vazias, depois que o governador Rui Costa inaugurou, neste sábado, 17, a via Mário Sérgio Pontes de Paiva, que dá acesso ao estádio Manoel Barradas, na véspera do clássico contra o Bahia.

Se, antes, o argumento era a dificuldade de acesso ao estádio, agora, tanto rubro-negros quanto moradores da região dispõem de uma pista com quase quatro quilômetros, quatro faixas (duas em cada sentido) e a 300 metros da estação de metrô Flamboyant.

O novo trecho conta, ainda, com ciclofaixas, passeio, iluminação pública, sinalização horizontal-vertical, seis pontos de ônibus, campo de futebol de várzea, quadras, equipamentos de ginástico e três quilômetros de macrodrenagem.

Além dos torcedores do Vitória, moradores de, pelo menos, cinco bairros – Trobogy, Nova Brasília, Canabrava, Pau da Lima e Castelo Branco – serão beneficiados diretamente com a nova via, que atenderá milhares de pessoas da região, ao custo de cerca de R$ 40 milhões.

Infraestrutura

Além do mandatário estadual, a inauguração teve a presença maciça de aliados do alto escalão do governo, assim como da viúva do homenageado, Mara Paiva. Morto na tragédia com a delegação da Chapecoense, em 2016, Mário Sérgio marcou carreira no Vitória na década de 1970.

“Essa é uma avenida que vai melhor o trânsito para milhares de pessoas, assim como dos torcedores que forem ao estádio”, disse o governador. “É uma avenida com quatro pistas, parques, macrodrenagem. Enfim, uma via moderna que ajuda a melhorar nossa capital”, completou Rui.

O chefe do Executivo estadual reiterou que o local onde passa a pista era um vale, sem drenagem, onde as pessoas viviam “sob condição ruim”. “E, hoje, ganharam essa avenida para facilitar sua vida, com macrodrenagem que vem desde o alto dos morros, para evitar desastres”, frisou.

O governador também ressaltou que, no valor investido, está incluído o montante pago pelas desapropriações. “A obra é novo vetor de desenvolvimento da cidade, pois já há propostas de construir supermercado e faculdade aqui. Espero que venha o Minha Casa Minha Vida. Isso tudo vai gerar emprego”, conclui.

Homenagem

A viúva de Mário Sérgio, Mara Paiva, disse que a família está honrada pela homenagem concedida ao falecido futebolista, cuja possibilidade já se ventilava desde o ano passado. Para ela, “o Brasil é um país que reconhece muito poucos seus ídolos”.

“O povo da Bahia já vinha dando demonstrações de reconhecimento de seus ídolos. E agora, mais uma vez”, afirmou. “Eu, enquanto esposa, em nome dos filhos, dos netos, das noras, só tenho o que agradecer. Sem dúvida nenhuma, é uma homenagem muito emocionante.

Feira de Cidadania

Quem também ficou emocionado com a obra de infraestrutura foi o morador Carlos Amaral, 62 anos, que além de poder usufruir da nova via, ainda aproveitou a Feira de Cidadania com diversos serviços gratuitos oferecidos à população.

Entre eles, serviços voltados para a saúde, como exames preventivos de câncer, atendimento odontológico, testes de visão. A inauguração ainda teve um SAC Móvel para fazer emissão de documentos como carteira de identidade e CPF.

“Até que enfim, a gente da comunidade recebeu essa obra, que sempre foi promessa de vários políticos, mas ninguém cumpriu”, disse Carlos. “De quebra, ainda pudemos aproveitar os serviços para ver ser a saúde está em dia e tirar documento, no caso de quem precisa”, concluiu.

