Nova via deve desafogar trânsito na região do antigo Aeroclube

Foi inaugurada, na manhã desta sexta-feira, 22, a nova via da Boca do Rio. Este é o 15º trecho de requalificação da orla de Salvador e compreende a região localizada atrás do antigo Aeroclube e futuro Centro de Convenções da capital.

A extensão da pista é de 1,4 mil metros de piso entravado e custou cerca de R$ 2,5 milhões. A obra durou 78 dias sob a execução da empresa PJ.

A via também possui ciclovia e calçada com seis metros de largura. Na pista, só circulam carros. A velocidade máxima permitida é de 30 km/h. A via é de sentido único para Itapuã.

Benefícios

Além da requalificação da orla, que beneficiará moradores da região que poderão realizar atividades esportivas e de lazer, o trecho deve melhorar a trafegabilidade da região.

“Essa era uma área degradada. Quando se tem uma nova via em lugar como este, o trânsito no entorno melhora. Não temos como estimar, ainda, quantos carros passarão por aqui, mas, sem dúvida, vai melhorar o fluxo”, diz o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota.

O superintendente de trânsito de Salvador, Fabrizzio Muller, reforça que a via melhora a mobilidade também no sentido de retorno e travessia. Além disso, desafoga o trânsito da região.

O trecho será a via de acesso à Arena Daniela Mercury. Porém, sem a circulação de automóveis, apenas a pé. A intervenção faz parte do projeto de requalificação da região, que contempla o futuro Centro de Convenções de Salvador, Parque Rosa dos Ventos, bares e restaurantes de forma ordenada.

Na próxima semana, será lançado o edital de licitação do Centro de Convenções. A obra deve começar em março de 2018 e tem previsão de inauguração em 29 de março de 2019, garantiu o prefeito.

Demais intervenções

Outras obras de requalificação de orla estão previstas, como o último trecho da Barra até a Praia da Paciência que terá ordem de serviço assinada em janeiro.

No mesmo mês, será entregue o trecho da orla da Rua Almeida Brandão, no bairro de Plataforma.

Neste sábado, 23, será entregue a recuperação do Farol da Barra, além da autorização da ordem de serviço para a requalificação do Cristo da Barra. A previsão é que, em dois meses, seja entregue todo o trecho do Farol de Itapuã.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

