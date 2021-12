Nova UTI infantil do Hospital Ana Nery é inaugurada

O Hospital Ana Nery, localizado no bairro da Caixa D'água, passa a contar com uma nova UTI Infantil Cardiológica Cirúrgica a partir desta quarta-feira, 9. A nova unidade será inaugurada nesta manhã pelo governador Rui Costa, com a presença da subsecretária da Saúde do Estado (Sesab), Tereza Paim.

Ao todo, cerca de R$ 1,6 milhão foi investido na obra, entre trabalho de construção e aquisição de equipamentos.

A UTI vai disponibilizar 15 novos leitos, que atenderão pacientes de 0 a 18 anos. A nova estrutura possibilita a duplicação da capacidade de cirurgias cardíacas pediátricas, com o alcance mensal de 40 procedimentos. A partir daí, poderá ser reduzido o tempo de espera dos pacientes que têm cardiopatia grave e necessitam de intervenção. Haverá, também, a ampliação da capacidade de cateterismo intervencionista pediátrico.

